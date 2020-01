Todo nuestro apoyo a @Williaaams45



Ante cualquier insulto racista, tolerancia 0 #AthleticClub pic.twitter.com/P0CNCeq2at — Athletic Club (@AthleticClub) January 25, 2020

Brutti episodi in Spagna.. Sostituito a una ventina di minuti dal novantesimo da Raul Garcia, l'attaccante spagnolo dell'Athletic Bilbao ha reagito al pubblico di casa: "È molto triste che oggi continuiamo a vivere scene di razzismo nel calcio. Dobbiamo finirla tutti. Grazie per il vostro supporto.Per la cronaca la gara è finita. Attraverso un comunicato ufficiale,sui campi di calcio. Il club sta già indagando sugli episodi di carattere razzista contro: "Tutta la nostra forza e solidarietà al nostroin incidenti precedenti nelle strade adiacenti allo stadio. Dall'Espanyol condanniamo qualsiasi manifestazione di violenza e razzismo. Questi atteggiamenti non hanno posto nel nostro calcio".L'Athletic Club, un'entità centenaria che sostiene lo sport e il calcio senza violenza, vuole condannare fermamente gli incidenti prima della partita. Crediamo in una sana rivalità sportiva, senza scontri oltre lo sport e in cui solo i tifosi che rispettano il rivale sopra ogni condizione e risultato hanno un posto. Tolleranza zero con qualsiasi forma di violenza. Supporto incondizionato per i tifosi che comprendono il calcio come un punto d'incontro pacifico".