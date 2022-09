Martin Braitwhaite, attaccante dell'Espanyol arrivato dal Barcellona, ha parlato a Radio Catalunya:



"Non voglio parlare di soldi, la salute è più importante. Sono molto fortunato, la mia famiglia sta bene. Non sono i soldi ad aver ritardato la mia partenza... Ormai poi è il passato, nella mia testa ho tanti ricordi positivi del Barcellona. Adesso sono dove volevo essere, sono felice qui e non mi sembra il momento di parlare. La gente non sa tutta la verità...".