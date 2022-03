L'Espanyol potrebbe fare cassa con la cessione di Matías Vargas. Il giocatore sta giocando ad alto livello all'Adana Demirspor in Turchia, dove è in prestito fino alla fine della stagione. Attualmente Adana Demirspor non ha alcuna opzione quindi potrebbe andare sul mercato al miglior offerente. Lo riporta il quotidiano turco 'Takvim'.