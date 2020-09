Calciomercato.com e Moneyfarm vi presentano sette trasferimenti della finestra di mercato estiva del 2020.Da Francescoli a Diego Lopez, passando per O'Neill, Daniel Fonseca, José Oscar Herrera, Dario Silva, Abeijón e, ovviamente, mister, di garra e tradizione. L'ultimo a percorrere la tratta che unisce il Sudamerica e la Sardegna è stato,, presentato in grande stile. Tramite un video sui propri social, infatti, il club rossoblù mostrò i grandi del passato della Celeste, ricordando: "Naithan, porti la cultura di un popolo fiero".. Esperienza, leadership, fisicità, talento e carisma: un concentrato di fattori per un altro colpo da novanta del presidente Giulini, nell'anno del Centenario.Dopo un solo anno, dunqueUn avvio difficile, una stagione travagliata e rimessa sui giusti binari solo nelle ultime settimane, fino alla sfortunata finale di Europa League: quindici partite viste interamente dalla panchina, cinque da subentrato.ha convinto poco, complice un sistema di gioco nuovo e richieste - quelle di Antonio Conte - che non sempre si sono sposate con le sue caratteristiche.per lui è pronto un triennale e già da quest'anno, sotto la guida di Di Francesco, l'obiettivo è ritentare l'assalto all'Europa."L’indice Moneyfarm si basa su un algoritmo che permette di stimare il valore di ogni calciatore e confrontarlo alle condizioni economiche dello scambio e del contratto, così da offrire una lettura più scientifica dei colpi di mercato di questa stagione 2020/2021.” Scopri di più che cercava un puntello da affiancare a Klavan.grazie alle condizioni eccezionali del suo ingaggio. Il club rossoblù infatti ha saputo sfruttare la situazione di stallo con l’Inter, per portarsi a casa il centrale uruguaiano. Notevole era infatti il peso a bilancio di Godin, forte di un contratto fino al 2022 a 5 milioni e 800 mila euro netti.che spalma lo stipendio su tre anni e beneficia delle agevolazioni fiscali per un giocatore che porta in dote 782 partite in carriera, divise tra club (647) e nazionale (135).Non sarà facile sfidare le nobili del nostro calcio, ma l'ottima prima metà del campionato scorso è un primo punto da cui ripartire. Certo,. Poco male, perché, assicurandosi un leader capace di sollevare, in passato, una Coppa di Spagna, una Liga, una Supercoppa di Spagna, tre Supercoppe Europee, due Europa League e una Copa America, sfiorando in un paio di occasioni la Champions League.per il nuovo Sceriffo di Cagliari. Moneyfarm è una società di Gestione del risparmio scelta da oltre 40.000 investitori in Europa. Grazie al suo sistema innovativo e altamente tecnologico è stata nominata miglior consulente finanziario indipendente in Italia per cinque anni consecutivi.”