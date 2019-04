Il prossimo 7 maggio partirà la 1a edizione del “Totti Championship”, torneo online collegato al popolare videogioco “Fifa19” (nelle modalità 1vs1 e 11vs11) per le console PS4 e Xbox One (oltre al più tradizionale pc).







Un progetto eSport, ideato e organizzato dalla piattaforma "VirtualProLeague" (VPL), che vede impegnata, in primo piano, proprio l'icona giallorossa nel ruolo di testimonial. L'ex capitano dell'AS Roma infatti crede fortemente nello sviluppo degli sport elettronici sul mercato italiano.







Nello specifico Totti, già da alcuni giorni, sta postando contenuti a tema eSport sul profilo Instagram ufficiale (@francescototti), seguito da più di 2,6 milioni di followers. In poche ore la promozione del torneo ha generalizzato 131 mila likes e più di 1.100 commenti/interazioni. Sempre l'ex capitano romanista sarà coinvolto, nelle prossime settimane, in una serie di attività marketing, tutte giocate sul divertimento e la passione per il mondo del videogaming.







Il progetto in oggetto sarà gestito da "VirtualProLeague", startupspecializzata in eventi eSport on/offline. E’ una delle più importanti community digitali, con oltre 27 mila "videoludici" coinvolti in tornei (su diversi titoli, oltre Fifa19), grazie ad un network di 12 Paesi collegati in rete (oltre all'Italia anche Russia, Ucraina, Arabia Saudita, Turchia, Germania, Inghilterra, Polonia, Spagna, Francia, Portogallo e Iraq).







La nuova piattaforma, specializzata sul mercato eSport (con sede a Roma), è gestita dai manager Enrico Ceniccola ed Ilaria Fiorensoli (con esperienze pluriennali nel mondo dello sport, marketing, eventi ed entertainment). I soci fondatori di VPL sono Davide Andrea Castaldo, Gianmaria Giuseppe Pelli e Pietro Tedde.







La struttura italiana lavorerà, nei prossimi mesi, su diverse direttrici: allargamento della community videoludica, internazionalizzazione del brand (puntando all'apertura di nuovi mercati esteri e all'abbinamento con football club radicati nei territori, attraverso la collaborazione dell'avvocato Angelo Massone), ricerca sponsor a supporto di eventi, e, infine, coinvolgimento di celebrities. Ovvero campioni sportivi in attività o legends, che potranno lanciare eventi "firmati", come il "Totti Championship", o partecipare a tornei eSport con squadre a proprio nome. Le competizioni VPL, quest’anno si amplieranno, andando oltre i titoli calcistici.



Le caratteristiche del "Totti Championship 2019"



Il torneo eSport, che porta il "nome" dell'ex capitano della AS Roma, partirà il prossimo 7 maggio, prima di arrivare alla fase finale (nel prossimo mese di settembre). E' il primo caso di "torneo-evento esportivo", dove tutti gli iscritti (anche quelli che non raggiungeranno le finali sotto il profilo sportivo) potranno essere presenti nella giornata dell'evento insieme al loro idolo (Francesco Totti).







L'idea degli organizzatori è sviluppare al massimo la "cultura" digitale/esportiva promuovendo momenti di aggregazione e socializzazione tra i giovani appassionati di videogaming.







E' prevista una prima fase online (a gironi e ad eliminazione diretta). Già durante questo step è possibile vincere gadget e premi (come, per esempio, una console personalizzata con la firma di Francesco Totti o t-shirt del torneo).







Il "Totti Championship" è costruito attorno al videogioco FIFA19 nelle modalità "1vs1" e "11vs11".







Nella modalità di gioco "uno contro uno" i player che supereranno le prime fasi saranno inseriti in 8 gironi (con un testimonial per girone proveniente dal mondo del calcio/sport). Il finalista potrà sfidare l'icona Francesco Totti in un avvincente match di FIFA19 in una giornata dedicata agli eSport, alla musica e al divertimento.







Nel torneo "11vs11" accederanno alla finale, sempre dopo una prima fase eliminatoria, i 3 team più forti (una squadra per ciascuna console: PC, PS4 e Xbox One). Si scontreranno in un triangolare con modalità calciotto ("8vs8"). Il team che supererà questa fase potrà partecipare al match finale, con una selezione composta da campioni dello sport (a partire dal mondo del calcio) capitanati da Francesco Totti in un ideale virtual soccer team.



E-player e spettatori (appassionati di videogaming) saranno coinvolti in sessioni di autografi e potranno conoscere "personalmente" Totti, insieme agli altri campioni sportivi del progetto Totti Championship. Una giornata di eSport e divertimento in chiave digital.