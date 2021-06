Non solo i tornei brandizzati Paris Saint Germain e gli AC Milan Qlash che dominano i tornei a squadre. Con il nuovo aggiornamento che andrà online a partire da settimana prossima il videogioco mobile Brawl Stars ha annunciato un nuovo accordo di partnership con squadre calcistiche per un torneo di footbrawl, una delle modalità di gioco in cui le due squadre battagliano per segnare per prime due gol..

Parteciperanno 12 club del sudamerica e per l'occasione saranno lanciate anche skin esclusive dei club fra cui River Plate, Boca Juniors e Flamengo.



L'elenco dei club partecipanti:

Club Atlético Boca Juniors

América de Cali

Club Universidad de Chile

Club Universitario de Deportes

Club Nacional de Football

El Sport Club Corinthians Paulista

Atlético Nacional

Club Cerro Porteño

Club Atlético River Plate

LDU de Quito

Clube de Regatas do Flamengo

Club América

Club Deportivo Guadalajara