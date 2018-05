Ad un anno di distanza dal primo incontro sul tema Mastersport Institute ha annunciato la data di #eSportsRevolution 2018 forum dedicato al fenomeno del momento.



Giovedì 24 maggio dalle ore 10 presso aula K8 (Dipartimento di Economia di Parma) saranno protagonisti e relatori d’eccezione atleti e team di alcune delle realtà emergenti del settore. L’incontro è realizzato come aggiornamento per appassionati ed addetti ai lavori e nel corso della mattina verrà raccontato il momento di crescita a livello internazionale, la realtà italiana, il potenziale ancora inespresso dal settore e le opportunità per giovani professionisti che volessero avvicinare questo mondo.



L’incontro verrà aperto con una introduzione dedicata ai “trend del 2018” grazie agli interventi di Stefano Corona (Advisor), Salvatore De Angelis (Nielsen Sport) e Giorgio Pica / Paolo Di Mauro (G.E.C. Giochi Elettronici Competitivi).



A seguire sotto la guida di Giulio Di Feo, Giornalista di “La Gazzetta dello Sport”, si susseguiranno dei tavoli di lavoro ed interviste dedicati alle diverse componenti del settore.



Apriranno i “Team Pro” emergenti a livello italiano grazie alla presenza di Alessandro Pasti (Presidente iDomina) e di due realtà che già collaborano con Calciomercato.com: Amir Hajar (Direttore Sportivo Mkers) e Massimiliano Renzi (Co-founder eSports Academy).



Secondo tavolo dedicato agli atleti ed ai coach con: Mattia Guarracino “Lonewolf92” (player pro Sampdoria e video-editorialista per CM.com), Nicolò Mirra “insa” (player pro Roma), Luigi Attruia “luigi48Gp” (player pro MotoGp) e Alberto Lo Grasso (head coach iDomina League of Legends).



Marco Vittorio Tieghi ed Edoardo Ravello di SportsGeneration (advisor) raccontando il ruolo di manager di gamer mentre chiuderà la mattinata Stefano Bocchieri (Senior Assistant Brand Manager) che racconterà l’esperienza di Gillette come azienda che ha investito nel settore.