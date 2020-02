, il primo campionato eSports nazionale ufficiale che si disputa sue su, rendendo note anche le date.. Prima giornata 23-24 marzo, seconda giornata 30-31 marzo, Playoff 4-5 maggio, Final Eight 2 giugno.Cagliari Calcio Esports, Udinese Esports, AC Milan, Inter | Qlash, Torino FC Esports Team.: AS Roma, Hellas Verona FC Esports, ACF Fiorentina Esports, Sassuolo Esports.: S.S. Lazio ESports, Atalanta Esports, Genoa Esports, U.S. Lecce Esports.: Bologna FC 1909 Esports, Parma Esports, S.P.A.L. Wearena, U.C. Sampdoria.del circuito eFootball PES 2020 (bianconeri non presenti su Fifa 20). Prima giornata 6-7 aprile, seconda 13-14, Playoff 11-12 maggio, Final Eight 2 giugno.: S.P.A.L. Wearena, AC Milan, Genoa Esports, Juventus, Torino FC Esports Team.: Hellas Verona FC Esport, Bologna FC 1909 Esports, Sassuolo Esports, S.S. Lazio Esports.: Cagliari Calcio Esports, Atalanta Esports, Parma Esports, AS Roma, U.S. Lecce Esports.: U.C. Sampdoria, Udinese Esports, Inter | Qlash, ACF Fiorentina Esports.