Esports, Exeed piazza il colpo: preso Prinsipe, asso di FC 24

Si muove il mercato degli eSports con un cambio di maglia prestigioso in Italia. Dopo tanti anni con isi è lanciato in una nuova avventura, il celebre player romano di EA Sports FC 24 ha firmato un accordo con il teame va a rinforzare un roster già ricco di gamer talentuosi e content creator come Francesco Pio 'Obrun2002' Tagliafierro e Matteo 'RiberaRibell' RIbera.- Paolucci ha dichiarato: "Sono molto emozionato all'idea di incominciare questa nuova avventura e non vedo l'ora che prenda il via la nuova stagione competitiva.

Dopo tanti anni avevo bisogno di nuovi stimoli ed Exeed attualmente rappresenta l'eccellenza italiana per quanto riguarda FC.Qui ritrovo tanti amici e una società all'avanguardia nel settore, come dimostrano anche i risultati ottenuti negli ultimi anni.Ho tanta voglia di tornare nel competitive che conta e qui ci sono tutte le condizioni per farlo"., presidente di Exeed, spiega: "Siamo lieti di avere Daniele con noi.È una figura di livello internazionale che definirei quasi iconica in Italia, dove è stato un punto di riferimento anche per molti dei giocatori professionisti più forti che attualmente abbiamo nel nostro paese.

Crediamo fermamente che insieme possiamo ottenere grandi risultati.La sua esperienza è un valore aggiunto per l'intera squadra e non dimentichiamo anche che è uno dei creatori di contenuti più costanti e amati su FC. Con il suo inserimento posso dichiarare, senza riserve, che abbiamo uno dei roster più orientati al mondo sia a livello competitivo che per la parte di intrattenimento che al giorno d'oggi viaggia di pari passo con la prima.Sicuramente i colpi di mercato in vista della prossima stagione non sono finiti, lanceremo un nuovo progetto per i giocatori del futuro ma per il momento non posso rivelarvi molto di più.

Daniele anche su questo ci darà un grande aiuto".