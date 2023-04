. È questa la proposta avanzata dall’in occasione dell’audizione della VII Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati.L’audizione, tenuta il 3 aprile 2023 e presieduta dall’Onorevole Federico Mollicone, ha avuto l’obiettivo di. É stata anche l’occasione per riunire in un tavolo tecnico diversi esponenti del mondo dello sport italiano, che hanno potuto avanzare proposte ai parlamentari della Commissione sulla Riforma dello Sport in procinto di entrare in vigore.All’interno di questo contesto, Luigi Caputo, CEO e Founder dell’Osservatorio Italiano Esports, ha portato sul tavolo del dibattito la, infatti, prevede una particolare attenzione al lavoro sportivo, identificando precise modalità che lo definiscono. In questo senso, la Riforma, secondo Caputo,Come sottolineato da Caputo durante l’audizione,. Questa lacuna provoca un disorientamento di migliaia di giovani, spesso minorenni, che intraprendono questa carriera, la quale al momento è priva di garanzie normative, fiscali e previdenziali., sia in termini regolamentari che economici. Un riconoscimento della figura dei pro player all’interno della Riforma dello Sport consentirebbe la valorizzazione indiretta anche delle figure professionali che accompagnano l’attività dei videogiocatori come coach, streamer e content creator. La naturale conseguenza sarebbe una crescita degli investimenti degli operatori, che aspettano regole chiare per poter lavorare in sicurezza.