Juventus, rilancio per Gudmundsson: due contropartite in cambio

è uno dei grandi protagonisti della stagione del Genoa. L'uomo-copertina, il più cercato sul mercato. P. Recentemente l'Inter è uscita allo scoperto per l'attaccante islandese: "Ci piace" ha ammesso il direttore sportivo Piero Ausilio, che poi ha aggiunto: "Per ora siamo a posto così". Già, ma il mercato deve ancora iniziare e i nerazzurri monitorano la situazione.

- Inter ma non solo, perché sul giocatore ci sono anche Juventus, Napoli e l'interessamento di qualche club dalla Premier League. In particolare, i bianconeri stanno studiando l'incastro giusto per superare la concorrenza e anticipare tutti. Per arrivare a Gudmundsson, secondo quanto riporta Sky Sport, che a fine stagione rientrerà dal prestito al Frosinone. Due prestiti, probabilmente, ma non sono escluse formule definitive magari inserendo una recompra.

- La Juventus quindi ha un piano pronto per Gudmundsson, ha avviato i contatti con gli agenti del giocatore ma prima deve lavorare sul mercato in uscita;. Il giocatore piace molto al nuovo dirigente azzurro e non è escluso che la prima proposta ufficiale possa arrivare proprio dal club di De Laurentiis, che vuole spingere su Alfred al di là di chi sarà il nuovo allenatore (Pioli in pole sugli altri nomi).