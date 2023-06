Il movimentodisi prepara a vivere l’evento che può confermare l’altissimo status raggiunto dai player italiani nel corso di questa stagione. Sabato 24 e domenica 25, Londra ospiterà idelle: isi affronteranno per strappare il pass per la, il Mondiale di FIFA 23., che andranno a caccia di uno dei 24 posti disponibili per il torneo più importante dell’anno:. Questo dato conferma il talento dei giocatori italiani, che questo weekend potranno consolidarsi nell’élite dell’esport di FIFA.(Monza Esports),(Genoa Esports),(Exeed),(Exeed),(Juventus DSYRE),(Betclic Apogee) e(Monza Esports): saranno questi i sette player che rappresenteranno l’Italia a Londra., che lo scorso anno ha visto il player Exeed chiudere tra i migliori quattro ad un passo dalla finalissima. Le aspettative sono alte, così come le abilità dei tre player che questo weekend avranno la possibilità di raggiungere un altro grande traguardo.Per Montaxer e Karimisbak, invece, un’ulteriore possibilità di raggiungere la FIFAe World Cup dopo quella sfumata lo scorso anno. Entrambi si sono dimostrati all’altezza anche in questa stagione (risultando rispettivamente sedicesimo e venticinquesimo in Europa), ora serve il passo decisivo.(su tutti Umut, campione del mondo lo scoro anno). Il player del Monza Esports adesso sa di non passare inosservato: la qualificazione al Mondiale non è irraggiungibile, ma è necessario tenere alta l’asticella., che al primo evento internazionale dal vivo in carriera si confronterà con i pesi massimi di FIFA. Il diciottenne di Exeed, che insieme ad Obrun2002 ha già conquistato un posto al Mondiale per club, ha le capacità per essere la sorpresa di questo Playoff.I player sono ai nastri di partenza: l’Italia c’è e vuole avere un ruolo da protagonista…