La eSerie D guarda al futuro e si prepara alle Final Eight degli eSports: Casale, Crema, latina, Nola, Palermo, Savoia, Taranto e Torres si sfideranno nelle gare in programma dall'11 al 13 settembre a Gallipoli.Da più di un anno la Lega Nazionale Dilettanti ha intrapreso un percorso importante in questo settore coinvolgendo tantissimi ragazzi e società su tutto il territorio». Le otto finaliste, sono divise in due gironi da quattro con partite di andata e ritorno. Le prime di ogni girone conquisteranno il pass per le semifinali dalle quali poi usciranno i nomi delle squadre che giocheranno la finalissima: girone 1: Torres, Latina, Savoia, Crema; girone 2: Nola, Palermo, Casale, Taranto.- Intanto, la Sicula Leonzio ha vinto il primo eFemminile LND dopo un lungo testa a testa col Catanzaro.: "Dalle partite con mio padre e mio fratello, o a scuola con gli amici, il pallone è da sempre parte della mia vita in un modo o nell'altro - ha raccontato - Questo torneo ha significato molto per me, in primis perché ho potuto ripagare la fiducia della Sicula Leonzio e poi per aver condiviso questa esperienza con altre ragazze».per le nostre tesserate è stata un’ ulteriore occasione per stare insieme e divertirsi».