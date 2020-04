“Se ho intenzione di rimanere all'Inter? Io amo l’Inter”. Sebastiano Esposito non usa girl di parole e giura amore ai colori nerazzurri, rispondendo ad alcune domande dei tifosi sul proprio profilo Instagram. “D'Ambrosio è un esempio - prosegue l’attaccante - mi è sempre accanto e mi dà consigli. Con Bastoni scherzo sempre. Lukaku? E’ come Babbo Natale. Mi ha fatto un gran regalo, no?”. Il gruppo se lo coccola, lui sogna già in grande, con un obiettivo già fissato: “Quale trofeo sogno di vincere? Sicuramente la Champions e non mi lamenterei di un Mondiale”.



PATTO PER IL RINNOVO - L’Inter stessa non ha dubbi su quello che sarà il percorso del talento classe 2002, centrale nei piani della dirigenza. A gennaio Parma e Spal hanno fatto tentativi concreti per prelevarlo, anche in Inghilterra un club lo ha chiesto in prestito. Niente da fare, nessuno spiraglio. Esposito è restato per giocare, per crescere al fianco dei campioni che lo stanno svezzando. In attesa del 2 luglio, quando compirà 18 anni e potrà firmare il primo contratto da professionista. Con Marotta un’intesa di massima è già stata raggiunta: tutto pronto per un quinquennale, con scadenza giugno 2025 e ingaggio ritoccato verso l’alto. Blindato, un futuro tutto da scrivere, ma con indosso la maglia dell'Inter. Per inseguire la Champions insieme.