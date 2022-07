Il centravanti classe 2002 dell'Inter e ufficialmente in prestito all'Anderlecht ha concesso un'intervista a Het Laatste Nieuws in Belgio in cui ha parlato anche di Lukaku.



LUKAKU - "Devo molto a Romelu, in termini di calcio, ma anche di come dovresti essere nella vita. È un attaccante fantastico, ma anche una grande persona. Mi ha sempre detto che i calciatori si giudicano in base alle loro prestazioni in campo; Romelu ha sempre sottolineato che bisogna essere rispettosi anche nella vita di tutti i giorni verso le persone con cui si lavora quotidianamente. Poi si vedrà ricambiato quel rispetto.



COME UN PADRE - "Vedo Romelu ancora di più come un secondo padre che come un fratello maggiore. Sicuramente ha dato la sua opinione in merito all'Anderlecht e mi ha detto di non esitare, ma alla fine ho deciso io stesso. Al momento questo è il passo più bello della mia carriera".



VORREI GIOCARE CON LUI - "Penso che sia il miglior compagno di squadra possibile, saremmo complementari. Sa tenere la palla, guadagnare gli spazi... Ha tutto".