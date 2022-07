Sui canali ufficiali dell'Anderlecht, Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito al club belga, ha parlato del suo rapporto con Lukaku.



"Quando gli ho detto che volevo venire qui mi ha risposto di farlo subito perché è un ottimo club ed è una buona opportunità per me, mi ha detto che è casa sua. Per me Lukaku è un esempio, un secondo padre, un fratello".