Ci risiamo. In Iran è tornata la Strama-mania. Dopo la vittoria del campionato e il trionfo sui rivali del Persepolis - che hanno perso tutti i nazionali andati all’estero per via del Mondiale -(11º nell’ultima stagione).- Da qui l’idea della nuova proprietà dell’Esteghlal: “Sì, riprendiamo Stramaccioni!”.. Rivorrebbero lui per dare l’assalto alla Champions. Entusiasmo a mille tra i tifosi, già impazziti solo all’idea di poter riavere in panchina l’allenatore che aveva fatto un gran lavoro tra giugno e dicembre 2019 (con tanto di protesta dei tifosi dopo la separazione).- L’operazione però non è semplicissima.. Sono circolate alcune indiscrezioni secondo le quali l’allenatore avrebbe chiesto 3/4 milioni d’ingaggio, ma tra le parti non ci sono mai stati contatti, Strama all’Al-Gharafa si trova bene e vuole rispettare il contratto. In Iran sono tutti pazzi per Andrea Stramaccioni, l’Esteghlal ci riprova; ma lui, al momento, è concentrato solo sull’Al-Gharafa.