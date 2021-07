Ilè stato eliminato dallacon la squadra di Miguel Angelche ha perso ai rigori contro l’. Ko agli ottavi, quindi, gli Xeneizes, che non riescono più a vincere la Champions del Sudamerica dal 2007 e che sono coprotagonista di una rissa nel dopo partita.La squadra argentina si è lamentata per un gol annullato dall’arbitro, che ha tolto la rete con l’ausilio del Var, e a pochi metri dagli spogliatoi sia i giocatori che i dirigenti del Boca sono venuti a contatto con la polizia:Il presidente dell'Atletico Mineiro, Sergio Coelho, si è difeso lanciato bottigliette d'acqua verso gli argentini, che hanno accusato i rivali di aver tentato l'ingresso negli spogliatoi gialloblù. In qualche modo, poi, è tutto rientrato. Con 8 giocatori del Boca fermati per lesioni personali, aggressioni e vandalismo: il portiere, i difensori Carlos, Carlose Marcos, l'attaccante Sebastián, il preparatore dei portieri Fernando, l'assistente Leandroe il dirigente RaúlE dopo il match, oltre i video, sono girate anche le foto di quanto successo, con, talento dell'Atletico Mineiro, che ha postato una storia col suo volto sanguinante.