Scontri e lanci di bottiglie alla manifestazione di estremisti di destra e di ultras riuniti al Circo Massimo (foto: screenshot dal live YouTube di Local Team-Stv). Come riferisce Il Messaggero, tutto è cominciato quando uno dei partecipanti stava rilasciando un'intervista a un giornalista. L'uomo è stato fermato da un altro militante in modo brusco che gli ha detto “nessuno è autorizzato a parlare”. E' partita una lite interna che poi si è sfogata su giornalisti e fotografi presenti. Uno di loro è stato schiaffeggiato. Poi, insieme agli inni a Mussolini, è arrivato il lancio di bottiglie contro gli agenti colti di sorpresa dalla reazione degli ultrà che, sempre secondo quanto riporta Il Messaggero, hanno brandito i bastoni delle bandiere contro le forze dell'ordine. La situazione dopo qualche minuto è tornata alla calma, i militanti hanno preso posto all'interno del Circo Massimo davanti al palco.



Una protesta “libera e rabbiosa” contro un governo “non eletto da nessuno, probabilmente il peggiore che la nostra amata Patria abbia conosciuto in uno dei suoi momenti più difficili”, era stato detto nei giorni scorsi dagli organizzatori. Tra gli organizzatori c’è anche Roberto Fiore fondatore del movimento europeo Terza posizione e leader di Forza Nuova.