Juventus Dsyre vince il primo trofeo della stagione competitiva. Danilo 'Danipitbull' Pinto, vincitore dell'ultima eSerie A, si è aggiudicato la eSupercup su EA Sports FC 24. Una rivincita per il player, sconfitto dal Monza nella finale dello scorso anno, che chiude il 2023 con un altro successo dopo la nomina al 'Golden Boy'.



Danipitbull ha portato la Juventus Dsyre al successo battendo prima il Genoa ai supplementari nei quarti di finale, superando poi il Torino nel derby in semifinale per poi travolgere il Cagliari in finale.