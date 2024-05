"Eterna riconoscenza per un grande": il commovente saluto di Cagliari a Ranieri

Toccanti emozioni in avvio della partita tra Cagliari e Fiorentina, ultima sulla panchina dei sardi e in generale di una squadra di club per Claudio Ranieri, che ha ricevuto subito un primo emozionante omaggio dal pubblico presente: "Eterna riconoscenza per un grande uomo, grande mister", si legge suuno striscione esposto dalla curva del Cagliari, mentre tutto lo stadio, compresi i calciatori, gli arbitri e lo staff, applaudivano all'unisono l'esperto allenatore rossoblù.