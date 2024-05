L'Equipe - Nuovo infortunio per Maignan: cosa filtra verso la Salernitana e per gli Europei

A poco meno di un mese dall’inizio degli Europei con la Francia, secondo quanto riferisce L’Equipe- Per la testata transalpina,Qualora arrivassero conferme in merito all’ennesimo problema fisico dell’ex numero uno del Lille, la sua presenza in campo nell’ultimo impegno della stagione sarebbe da considerare a rischio.che attende notizie su uno dei calciatori più importanti della sua rosa. La Francia è stata inserita nel girone D, con Paesi Bassi, Polonia ed Austria e farà il suo esordio il prossimo 17 giugno.- Maignan aveva appena recuperato da un problema muscolare - una lesione all’adduttore della gamba destra - palesatosi nel riscaldamento della partita contro la Juventus dello scorso 27 aprile. E che gli aveva fatto saltare le successive gare contro Cagliari e Torino.