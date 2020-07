Eterno Adebayo Akinfenwa, il bomber da 100 chili. A 38 anni suonati ha trascinato, con 10 reti in stagione, il Wycombe in Championship, la Serie B inglese. Protagonista della storica promozione, mai il Wycombe infatti si era trova così in alto, giocherà per la prima volta nella seconda serie d'Oltremanica, dopo 221 goll in carriera nelle serie minori.



IL SIPARIETTO CON KLOPP - Durante i festeggiamenti post partita, in seguito al decisivo 2-1 all'Oxford City, l'ex Wimbledon si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di chi l'aveva definito come "finito", prima di fare baldoria con i compagni e dedicare un pensiero a Jurgen Klopp, suo idolo. Il tecnico del Liverpool, squadra per cui fa il tifo Adebayo, gli ha mandato un video di congratulazioni via Whatsapp: "I miei giocatori mi hanno detto che desideravi un mio messaggio, eccomi".