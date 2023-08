Ci sono almeno, dopo il fallimento del Mondiale di Australia e Nuova Zelanda.La, la più ovvia., ben presto dotata dell’abilitazione Uefa Pro - il massimo livello possibile - e viene da due anni di esperienza in panchina con la. Il suo miglior piazzamento è stato il quarto posto con le viola.La, la più prosaica.femminile con la maggioranza delle quali ha giocato. Per esempio: Girelli e Bonansea sono state sue compagne di squadra al Bardolino Verona e al Torino.La, la Federazione.: l’Under 15 da c.t. e l’Under 16 da assistente c.t. Esperienze che l’hanno fatta apprezzare da tutto l’ambiente federale.La, il passato. Patrizia Panico, da calciatrice, è la(204)(110). Oltre ad avere partecipato alla fase finale del campionato del mondo negli Stati Uniti (1999), ha conquistato l’argento al campionato Europeo di Norvegia e Svezia del 1997. Ha giocato in otto squadre di club, vincendo dieci campionati, cinque coppe Italia, otto supercoppe italiane. E’ stata quattordici volte capocannoniere della Serie A e una della Champions League femminile del 2007-2008.La, la ragione etica. In questo momento l’allenatrice. Insomma sarebbeLa, il consenso. Panico alla guida della Nazionale italiana sarebbe. Di lei tutti conoscono impegno, dedizione, lavoro e idee. In panchina è pacata, razionale, per nulla emotiva. Sa cos’è la Nazionale e come ci si comportaLa, personale. Il primo anno da allenatore del Torino nel 2005/2006prima che le saltasse un legamento del ginocchio in un raduno con la Nazionale allora guidata da Pietro Ghedin. Oltre alla sua totale professionalità,Non ha mai parlato troppo, ma nello spogliatoio si faceva sentire, soprattutto quando le cose non andavano bene.Naturalmente il presidente federale, Gabriele, non ha bisogno dei miei consigli per orientare le sue preferenze. Ma leggendo questo pezzo converrà con me cheI nomi che si sono fatti e si sono letti, o hanno fallito al pari della Bertolini, o hanno una carriera costellata di esoneri e retrocessioni. Ovviamente non parlo solo del femminile, ma di calcio in generale.