, che si svolgeranno dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda. Tra le 32 nazionali qualificate c’è anche l’Italia, inserita nel Gruppo G con Svezia, Argentina e Sudafrica. Le Azzurre esordiranno il 24 luglio (ore 8 italiane) ad Auckland con l’Argentina per poi affrontare Svezia e Sud Africa a Wellington rispettivamente il 29 luglio (ore 9:30) e il 2 agosto (ore 9).Le squadre che partecipano al torneo sono state inserite in otto gironi.: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera: Australia, Eire, Nigeria, Canada: Spagna, Costarica, Zambia, Giappone: Inghilterra, Danimarca, Cina, Haiti: Stati Uniti, Vietnam, Olanda, Portogallo: Francia, Giamaica, Brasile, Panama: Svezia, Sudafrica,, Argentina: Germania, Marocco, Colombia, Corea del SudGli orari sono segnati secondo il fuso orario italiano.Gruppo A: Nuova Zelanda – Norvegia (9:00)Gruppo B: Australia – Repubblica d’Irlanda (12:00)Gruppo B: Nigeria – Canada (4:30)Gruppo A: Filippine – Svizzera (7:00)Gruppo C: Spagna – Costa Rica (9:30)Gruppo E: USA – Vietnam (3:00)Gruppo C: Zambia – Giappone (9:00)Gruppo D: Inghilterra – Haiti (11:30)Gruppo D: Danimarca – Cina (14:00)Gruppo G: Svezia – Sudafrica (7:00)Gruppo E: Olanda – Portogallo (9:30)Gruppo F: Francia – Giamaica (12:00)Gruppo G: Italia-Argentina (8:00)Gruppo H: Germania-Marocco (10:30)Gruppo F: Brasile-Panama (13:00)Gruppo H: Colombia – Corea del Sud (4:00)Gruppo A: Nuova Zelanda – Filippine (7:30)Gruppo A: Svizzera – Norvegia (10:00)Gruppo C: Giappone – Costa Rica (7:00)Gruppo C: Spagna – Zambia (9:30)Gruppo B: Canada – Repubblica d’Irlanda (14:00)Gruppo E: USA – Olanda (3:00)Gruppo E: Portogallo – Vietnam (9:30)Gruppo B: Australia – Nigeria (12:00)Gruppo G: Argentina – Sudafrica (2:00)Gruppo D: Inghilterra – Danimarca (10:30)Gruppo D: Cina – Haiti (13:00)Gruppo G: Svezia – Italia (9:30)Gruppo F: Francia – Brasile (12:00)Gruppo F: Panama – Giamaica (14:30)Gruppo H: Corea del Sud – Marocco (6:30)Gruppo H: Germania – Colombia (11:30)Gruppo A: Norvegia – Filippine (9:00)Gruppo A: Svizzera – Nuova Zelanda (9:00)Gruppo C: Giappone – Spagna (9:00)Gruppo C: Costa Rica – Zambia (9:00)Gruppo B: Repubblica d’Irlanda – Nigeria (12:00)Gruppo B: Canada – Australia (12:00)Gruppo E: Vietnam – Olanda (9:00)Gruppo E: Portogallo – USA (9:00)Gruppo D: Cina – Inghilterra (13:00)Gruppo D: Haiti – Danimarca (13:00)Gruppo G: Argentina – Svezia (9:00)Gruppo G: Sud Africa – Italia (9:00)Gruppo F: Panama – Francia (12:00)Gruppo F: Giamaica – Brasile (12:00)Gruppo H: Marocco – Colombia (12:00)Gruppo H: Corea del Sud – Germania (12:00)La fase finale del torneo comincerà con gli ottavi di finale sabato 5 agosto con due partite, alle 7 e alle 10 (ora italiana). Si proseguirà poi domenica 6 agosto alle ore 4 e 11, lunedì 7 agosto alle ore 9:30 e 12:30 e martedì 8 agosto alle ore 10 e 13. I quarti di finale iniziano venerdì 11 agosto alle ore 3 e 9:30 e proseguono sabato 12 agosto alle ore 11 e 12:30. Le semifinali si giocheranno martedì 15 agosto alle ore 10 e mercoledì 16 agosto sempre alle 10. La finale per il terzo/quarto posto si svolgerà sabato 19 agosto alle 10 mentre la finale il giorno dopo, domenica 20 agosto, alle 10 allo Stadium Australia a Sydney.