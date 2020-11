Samuel Eto'o s'est rendu à la brigade de gendarmerie dans laquelle le chauffeur à l'origine de son accident a été conduit pour demander sa libération et l'arrêt des poursuites. #CFOOT pic.twitter.com/A1vpzup7EK — CFOOT CAMEROUN (@cfootcameroun) November 9, 2020

, ma per fortuna i danni maggiori li ha subiti il Suv su cui l’ex attaccante di Inter e Barcellona viaggiava, finito letteralmente distrutto. Tutto è accaduto sulla stradale di Nkongsamba, mentre Eto’o tornava dalla parte Ovest del paese dopo aver preso parte ad alcuni festeggiamenti. In seguito alla disavventura si sono alternate molte ipotesi sull’accaduto ma adesso sembra esserci chiarezza in merito:, ma poco più avanti è stato bloccato da una pattuglia della polizia.e il tweet di cfoot camerun testimonia l’incontro tra i due, spiegando come l’ex calciatore abbia dimostrato per l’ennesima volta il suo spessore umano.Intanto: “Preghiamo per Samuel Eto’o, prevedo una morte prematura, Dio non fa nulla senza prima rivelarlo ai propri profeti”. Naturale che la notizia dell’incidente abbia scatenato il popolo di internet. Nonostante Eto’o l’abbia scampata,dopo qualche mese dalla previsione: solo destino? Hanno domandato in molti, mentre altri si chiedono se la vita di Eto’o sia al sicuro.