Intervenuto ai microfoni della BBC, Samuel Eto'o ha voluto dare un consiglio a Mohamed Salah per il suo futuro: "Momo ha tutto per diventare uno dei migliori giocatori del mondo. Se avrà la possibilità di giocare nel miglior campionato del mondo, quello spagnolo, deve firmare per il Barcellona. Personalmente, il Real Madrid mi ha dato la possibilità di lasciare l'Africa, ma conosco lo stile del Barcellona e credo sia il migliore per lui".