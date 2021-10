"Nella mia Inter avevamo una squadra di lottatori, con un allenatore, Mourinho, unico che capiva perfettamente ogni giocatore e il sentimento del tifoso dell’Inter. Ha saputo combinare queste due cose, è stato perfetto. Certo, nel ritorno con il Barcellona è servita un po’ di fortuna, ma è arrivata dopo aver lottato per tutta la stagione. Per quella squadra ho fatto anche il terzino, vero, perché contava l’obiettivo finale: vincere" ha detto Samuel Eto'o ospite al Festival di Trento, come riporta La Gazzetta dello Sport.