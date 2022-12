ha chiesto ufficialmente scusa e l'ha fatto con un comunicato pubblicato su i propri canali social. Ieri sera l'episodio dell'aggressione all'influencer all'esterno di uno degli stadi di Qatar 2022 e oggi le scuse doverose pubblicate attraverso il proprio profilo Twitter."Sono profondamente dispiaciuto per aver perso la calma e per aver reagito in un modo che non mi appartiene. Mi scuso pubblicamente per questo incidente deplorevole. Mi impegno a resistere alle provocazioni e alle vessazioni quotidiane di alcuni tifosi algerini. Infatti, dalla partita Camerun-Algeria del 29 marzo a Blida (spareggio per Qatar 2022, ndr), sono stato oggetto di insulti e accuse di frode senza alcuna prova. Durante questo Mondiale, i tifosi camerunesi sono stati molestati e infastiditi dagli algerini sullo stesso argomento. Vorrei ricordare che lo scenario della sconfitta dell'Algeria è stato crudele ma perfettamente in linea con le regole e l'etica del nostro sport. Tutti i ricorsi presentati dalla Federcalcio algerina alle giurisdizioni competenti sono stati respinti. Chiedo pertanto alle autorità e alla Federazione algerine di assumersi le proprie responsabilità per porre fine a questo clima malsano prima che si verifichi una tragedia più grave".