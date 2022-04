La coppia d'attacco Dzeko-Correa ha funzionato molto bene contro il Verona e la Gazzetta dello Sport spiega come questa possa essere una soluzione per Inzaghi e per l'Inter.



“Eureka, per dirla alla maniera di Archimede. Il calcio non è matematica, figurarsi incastrare una coppia d’attacco. Epperò Simone Inzaghi l’ha trovata, dopo lungo girovagare, dopo un’alternanza a volte obbligata e che mai ha soddisfatto del tutto. Dzeko più Correa, Correa più Dzeko: il feeling è quello giusto, la strada è corretta. I due legano, si sposano. Ed è una traccia da seguire: per la volata scudetto e per il futuro”.