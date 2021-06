I giorni convulsi di mercato potrebbero concludersi a breve grazie al Paris Saint Germain e per Gigio Donnarumma arriva un'altra buona notizia. L'ex portiere del Milan è in prima fila per il titolo del miglior portiere di Euro 2020 secondo i bookmaker, che lo inseriscono nella ristretta rosa dei favoriti: il 21 azzurro è offerto a 5,50 dai betting analyst, in terza posizione alle spalle del belga Courtois (a 4,75) e del francese Lloris, avanti di un soffio a 5,25. Dietro Donnarumma si piazza invece Manuel Neuer, baluardo della Germania in quota a 5,75. Il portoghese Lopes ci prova a 6,00, mentre a 6,50 e 7,00 ci sono i due spagnoli Simon e De Gea, che si contenderanno il posto da titolare. Stesso discorso per gli inglesi Pickford e Henderson, entrambi a 9,00. È invece lontanissimo lo juventino Szczesny, con la Polonia dato solo a 36 volte la posta.