L’Italia ha perso solo una volta contro l’Inghilterra in partite ufficiali, ma la storia incide poco sui pronostici. Così, in vista della finale di Euro 2020, di scena domenica a Wembley, la Nazionale dei “Tre Leoni” parte in leggero vantaggio. Nel tempio del calcio inglese, gli azzurri provano a conquistare un campionato europeo che manca da 53 anni, offerto a quota 1,92 per gli esperti. Può finalmente sbloccarsi invece la squadra di Southgate: la prima firma inglese sul torneo vale 1,85. Non è un miraggio la soluzione ai supplementari, come accaduto nei quarti di Euro 2012, vinti poi ai rigori dagli azzurri. Un'altra «X» si gioca a 3,00, mentre il «2» inglese nei tempi regolamentari è dato a 2,70 e l'«1» azzurro viaggia a 2,95, anche se nella fase a eliminazione diretta l'Italia ha evitato gli extra time solamente con il Belgio. Non hanno ancora calciato dal dischetto Kane e compagni, mentre per l’Italia sarebbe la seconda volta in questi europei: la soluzione ai rigori è in quota a 4,50. Domenica sera si affrontano due tra le migliori difese del torneo, in particolar modo l’Inghilterra che fin qui ha subito una sola rete: il No Goal nei tempi regolamentari si assesta sull’1,72. Tra i marcatori è duello tra i due bomber, Harry Kane e Ciro Immobile. L’attaccante del Tottenham è già a quota quattro sigilli, a una sola lunghezza dagli attuali capocannonieri Cristiano Ronaldo e Patrik Schick: un altro gol del centravanti inglese è tutt’altro che impossibile, a 2,75. Tra i compagni lo segue a ruota Raheem Sterling, a 3,75. La terza rete di Immobile in questo Euro 2020 paga 3 volta la posta, ma ultimamente l’attenzione è anche e soprattutto su Federico Chiesa, capace di sbloccare il risultato sia con l’Austria che con la Spagna: l’esterno della Juventus si ripete a 11 nelle quote legate al primo marcatore. Prova infine a scrivere il proprio nome sul torneo Andrea Belotti, il cui gol nella partita più importante è a 3,75.