Inghilterra-Danimarca, due sogni a confronto. Il primo è quello della nazionale dei Tre Leoni, che - si legge in una nota - vuole vincere a Wembley davanti ai propri tifosi, l’altro è quella della nazionale danese, capace di rialzarsi dopo due sconfitte nelle prime due partite e il malore che ha colpito Eriksen. Le due nazionali si contendono un posto in finale contro la vincente tra Italia e Spagna e nel testa a testa sulla lavagna scommesse gli uomini di Southgate hanno un netto vantaggio per il passaggio del turno a 1,34, quota più bassa rispetto a quella legata alla Danimarca finalista a 3,30. A 1,71 c’è il successo dell’Inghilterra nei 90 minuti, mentre il pareggio e i tempi supplementari valgono 3,55. A 5,30 la vittoria di Simon Kjaer e compagni. Nella semifinale di Euro 2020 Inghilterra-Danimarca c’è una statistica da segnalare. Forte di una difesa che non ha ancora subito reti gli inglesi punteranno a mantenere ancora inviolata la propria porta e il «No Goal» vale 1,63, mentre meno di tre reti nel match (esito «Under 2,5») si gioca a 1,60. In campo ci sono però tre giocatori a quota 3 gol nell'Europeo, pronti a lanciarsi all’inseguimento di Cristiano Ronaldo e Schick (5 gol a testa) in vetta alla classifica marcatori: il gol del danese Dolberg è proposto a quota 4,50, Sterling e Kane sono proposti rispettivamente a 3,25 e a 2,35.