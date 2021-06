Avanti con l programma degli ottavi di finale di Euro 2020, fari puntati su Wembley:si affrontano. La squadra di Southgate ha chiuso al primo posto il gruppo D (7 punti), quella di Low invece è arrivata seconda nel gruppo F alle spalle della Francia (4 punti). La vincente affronterà ai quarti la vincente tra Svezia e Ucraina (giacano alle 21).- Nuovo capitolo di una rivalità storica, gli inglesi cercano un successo in una partita ad eliminazione diretta di Mondiali o Europei che contro i tedeschi manca dal 1966 (allora Germana Ovest): da allora tre sconfitte, di cui una a Londra ad Euro '96. L'Inghilterra di Southgate comunque è in forma: otto vittorie nelle ultime nove partite, di cui quattro sono arrivate per 1-0.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling.: Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Havertz, Werner, Muller.​