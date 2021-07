Una sfida che vale una carriera, un gol per essere ricordati. Questo è quello che vogliono Ciro Immobile e Harry Kane, i due bomber di Italia e Inghilterra che si sfideranno a Wembley per la finale di Euro 2020. Proprio l’azzurro, dopo 4 partire senza segnare, è pronto al riscatto tanto che secondo i betting analyst lmmobile è il favorito della truppa azzurra per violare la porta difesa da Pickford, con una rete dell’attaccante laziale in quota a 3,35. Più probabile, secondo i bookie, una marcatura del suo avversario tanto che la rete di Harry Kane, a caccia dell’aggancio a Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica capocannonieri, vale "appena" 2,85 volte la posta. Avanti l’inglese anche in ottica doppietta, a quota 11, contro il 16 di Immobile. Alla ricerca di gloria anche i due scudieri del centravanti laziale, Lorenzo Insigne e Federico Chiesa. Il gol del fantasista napoletano si trova in quota a 4,50 mentre la terza rete a Wembley dell’ala bianconera si gioca a 4,75. Non c’è solo capitan Kane per la truppa di Southgate. Il sigillo dell’altro trascinatore, Raheem Sterling, vale 3,90 volte la posta.