L'Italia, ad Euro 2020, farà valere la storia, la tradizione e la propria superiorità nel gruppo A. Almeno questa è l'indicazione che offrono gli esperti che danno fiducia agli uomini di Mancini, tanto da credere che chiuderanno il proprio girone da imbattuti: l'opzione, la più probabile, dei 7 punti in 3 partite è data a 3,25. Segue l'ipotesi che gli azzurri possano chiudere il raggruppamento a punteggio pieno, dunque con i successi ai danni di Turchia, Svizzera e Galles che vale 4 volte la posta in palio. Nel 2016 l'Italia di Conte archiviò la prima fase con 6 punti, alla pari con il Belgio: lo stesso epilogo paga 5 volte la posta giocata. Appare complicato che in tre uscite la Nazionale possa strappare due o un solo punto, offerti rispettivamente a 33,00 e 50,00. I bookie propongono anche lo scenario peggiore, ovvero i tre ko dati a 100,00.