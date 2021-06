Undici gol segnati e zero subiti nelle ultime due partite giocate: la marcia di avvicinamento a Euro 2020 dell’Italia di Roberto Mancini si è conclusa nel miglior modo possibile grazie alle larghe vittorie contro San Marino e Repubblica Ceca. Due prestazioni che hanno convinto i betting analyst tanto che gli azzurri sono candidati, subito dietro a Belgio e Inghilterra, ad essere la squadra con il miglior attacco. Gli analisti, infatti, premiano la vena realizzativa degli uomini di Mancini in quota a 7 come squadra che segnerà più reti a Euro 2020, al pari della Spagna e davanti al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Meglio dell’Italia, nelle previsioni, solo Belgio e Inghilterra, entrambe a quota 5,50 come miglior attacco del torneo. Un premio alla capacità offensiva degli azzurri, pronti a regalare gol e spettacolo ad Euro 2020.