Sono undici partite di fila e ben 1055 minuti che l’Italia non prende gol. Una difesa di ferro che ha permesso agli azzurri di volare in scioltezza agli ottavi a Euro 2020: proprio agli ottavi c’è anche l’obiettivo di battere lo storico primato di imbattibilità di Dino Zoff. Sarà impresa compiuta per i betting analyst: riporta Agipronews, la possibilità che la squadra di Mancini non prenda gol contro l'Austria è a quota 1,75. Servono altri 89 minuti per abbattere il record dopo ben 47 anni. A 1,90 si gioca invece almeno un gol da parte degli austriaci. Donnarumma è imbattuto da 874’, e ha raggiunto l’ammontare totale con Sirigu (91’), Cragno (63’) e Meret (27’). Per Gigio dunque è ancora lontano il target personale raggiunto da Dino Zoff, appunto di 1143’ di imbattibilità.