: l’Italia che batte la Francia in finale.: l’Italia in semifinale.: la Francia.: il Portogallo, la Germania, il Belgio, l’Inghilterra e la Spagna.: la Polonia.: Kantè.: Lewandowski.: Insigne.: Immobile.: la Svizzera.: Alaba (Austria), De Bruyne (Belgio), Modric (Croazia), Eriksen (Danimarca), Pukki (Finlandia), Mbappé (Francia), Bale (Galles), Kroos (Germania), Kane (Inghilterra), Donnarumma (Italia), Pandev (Macedonia del Nord), F. de Jong (Olanda), Lewandowski (Polonia), Ronaldo (Portogallo), Schick (Repubblica Ceca), Miranchuk (Russia), Robertson (Scozia), Hamsik (Slovacchia), Gerard Moreno (Spagna), Forsberg (Svezia), Granit Xhaka (Svizzera), Calhanoglu (Turchia), Malinovskyi (Ucraina)., il primo Europeo a portare il calcio in tutto il continente. Proviamo a entrarci dentro seguendo girone per girone.: Italia, Svizzera, Turchia, Galles. Anche se gli spettatori saranno solo 16.000, l’Olimpico ci darà una bella spinta nel debutto contro la Turchia, squadra tosta e dotata di buona tecnica.. Svizzera e Turchia si giocheranno il secondo posto. Il Galles fa meno paura. Percentuali di qualificazione: Italia 90%, Svizzera 50%, Turchia 40%, Galles 20%.: Belgio, Danimarca, Finlandia e Russia.. Il Belgio è atteso al salto definitivo vista la qualità del suo organico, con Lukaku ispirato da De Bruyne e Hazard. Percentuali di qualificazione: Belgio 90%, Danimarca 60%, Russia 40%, Finlandia 10%.: Austria, Olanda, Macedonia del Nord e Ucraina., giocatore infinito come la sua classe, al primo grande torneo della sua storia. Il secondo posto se lo giocano alla pari Austria e Ucraina, con Alaba da una parte e Malinovskyi dall’altra. Percentuali di qualificazione: Olanda 70%, Austria 50%, Ucraina 50%, Macedonia del Nord 30%.: Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Scozia. Il derby fra Inghilterra e Scozia è sempre un momento entusiasmante e la rivalità fra le due nazionali accorcia un po’ la distanza tecnica altrimenti tutta a favore della nazionale inglese. Della Repubblica Ceca ci siamo fatti un’idea nell’amichevole contro l’Italia, ma potrebbe essere un’idea sbagliata...: Croazia 65%, Inghilterra 65%, Scozia 40%, Repubblica Ceca 30%.: Polonia, Slovacchia, Spagna e Svezia. Senza Ibrahimovic, la Svezia perde il suo totem, ma non per questo parte battuta. Quanto meno è sul livello della Slovacchia di Skriniar.(Lewandowski e Zielinski su tutti), solo leggermente inferiore alla nuova Spagna, ora alle prese col Covid, proprio come la Svezia. Percentuali di qualificazione: Polonia 60%, Spagna 60%, Slovacchia 40%, Svezia 40%.: Francia, Germania, Portogallo e Ungheria.. Se in un gruppo del genere si qualificherà l’Ungheria, a Budapest dovranno fare un monumento alla loro squadra. Visto l’equilibrio delle tre grandi nazionali, in questo girone non sarà facile qualificarsi nemmeno fra le migliori terze. Come giocatori, è un gruppo di una qualità pazzesca: Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Felix, Kanté, Mbappé, Benzema, Kroos, Havertz. Percentuali di qualificazione: Francia 65%, Portogallo 60%, Germania 60%, Ungheria 15%.Chi è la favorita per Euro 2020? Dite la vostra: