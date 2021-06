Quando, martedì 15 giugno, l’Ungheria farà il suo esordio ad Euro 2020 contro il Portogallo, le gradinate della Ferenc Puskas Arena di Budapest saranno gremite. Quello intitolato al leggendario attaccante del Real Madrid sarà l’unico fra gli undici impianti, ad ospitare i tifosi per il 100% della propria capienza. Mentre in tutte le altre città ospitanti sono stati importi dei limiti all’ingresso degli spettatori (50% per Baku, 30% per Siviglia e Glasgow, 25% per Roma e Londra), la Uefa aveva dato l’ok alla federazione ungherese per eliminare questo limite già ad aprile e l’Ungheria manterrà le promesse fatte.



I tifosi ungheresi potranno entrare allo stadio mostrando il certificato di vaccinazione o dimostrando di aver già passato la malattia, mentre gli stranieri, vaccinati o meno, dovranno esporre un tampone negativo datato non più di 5 giorni.



Dopo Ungheria-Portogallo, la Puskas Arena ospiterà anche Ungheria-Francia e Portogallo-Francia, mentre non vedrà mai giocare la Germania, che disputerà tutti i suoi incontri all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Sarà quindi spettacolo anche sugli spalti, oltre che sul campo, dove i 61 mila ungheresi si daranno appuntamento per sostenere la propria nazionale, cenerentola annunciata del girone più spettacolare del torneo, e sognare un miracoloso passaggio del turno.