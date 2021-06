La UEFA, con una nota ufficiale, risponde ai rumors sul possibile spostamento della finale di Euro 2020 da Wembley (Londra) a Roma o Budapest, alimentati dalle parole del premier Mario Draghi: "La UEFA, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di EURO 2020 a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede delle partite".