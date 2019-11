Dopo aver conquistato in anticipo l’accesso ad Euro 2020, l’Italia di Roberto Mancini torna in campo stasera a Zenica in Bosnia per disputare la penultima delle gare di qualificazione con il chiaro obiettivo di prolungare la striscia positiva di vittorie da portare a dieci, nuovo record assoluto nella storia degli azzurri. Confronto tutt’altro che semplice a ricordare la partita dell’andata all’Allianz Stadium di Torino quando passò in svantaggio con un goal di Dzeko risultato poi ribaltato dai goal di Insigne e Veratti. Italia naturalmente favorita sulla lavagna di Agipronews, come si legge in una nota, ma 2 tutt’altro che basso a 2,00, comunque distante dall’X a 3,40 e dall’1 a 3,50. Sostanzialmente differenti le quote relative all’esito del primo tempo con l’1 a 4,00, l’X a 2,10 e il 2 a 2,60. Si può puntare anche in doppia chance con l’12 a 1,27, l’X2 a 1,25 e l’1X a 1,72.Lunghissima la lista delle tipologie di scommesse relative al confronto. Offerto a 3,65 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,90 l’under e l’over 2,5, a 1,35 l’under 3,5, a 3,20 l’over 3,5, a 1,12 l’under 4,5, a 6,25 l’over 4,5, a 1,04 l’under 5,5 e a 11,50 l’over 5,5. A doppia cifra numerosi risultati esatti a cominciare dallo 0 – 0, il 2 - 1 e l’1 – 0 a 11,00, a 13,00 l’1 – 3, a 18,00 il 2 – 0, a 23,00 il 2 – 3, a 27,00 il 3 – 1, la 33,00 l’1 – 4 e 80,00 il 4 – 1. La bandiera delle scommesse banca anche il nome del primo marcatore a cominciare da Dzeko a 4,50, a 5,00 Immobile e Belotti, a 6,50 Insigne e Hodzic, a 7,50 Visca, Bernardeschi, Orsolini El Sharawy e Chiesa, a 8,00 Zaniolo, a 9,00 Gojak, Pjanic, Hotic e Jorginho.