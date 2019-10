La Repubblica Ceca sogna l'aggancio in testa, l'Inghilterra va in cerca dei tre punti che la manderebbero in porto con largo anticipo. L'incontro di domani a Praga è fra i più interessanti di questa tornata di qualificazioni europee. Gli inglesi sono finora a punteggio pieno: quattro vittorie su altrettanti incontri, con 19 gol fatti e quattro incassati. I cechi hanno una partita in più e tre punti in meno e devono difendere il loro secondo posto, valido per la qualificazione, dall'assalto del Kosovo, distante solo un punto. Il pronostico degli analisti è nettamente sbilanciato sul «2»: la vittoria inglese è appena a 1,52, il pari a 4,25, la vittoria dei padroni di casa viaggia a 6,75. L'Inghilterra viene da due goleade: 4-0 alla Bulgaria, 5-3 al Kosovo. Un altro risultato da Over si gioca a 1,76, meno probabile l'Under, a 2,05. Lo 0-1 è però il risultato più prevedibile, a 7,00, mentre lo 0-2 e l'1-1 valgono 7,50. I cechi sono chiamati a riscattare il naufragio della partita di andata, a Wembley nel marzo scorso, quando furono seppelliti da un impietoso 5-0, firmato Sterling (tripletta), Kane e un autogol di Tanas. Basterebbe anche un successo di misura: l'1-0, che moltiplica la giocata per 16.