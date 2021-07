La vittoria dell’Italia di Roberto Mancini, capace di battere l’Inghilterra a Wembley nella finale di Euro 2020, permette agli azzurri di conquistare un trofeo che mancava dal 1968. Un’impresa, quella della Nazionale, sulla quale molti giocatori avevano puntato: secondo i dati, infatti, il 50% aveva puntato sull’Italia vincente all’inizio del torneo. Una cavalcata trionfale culminata con il successo contro la squadra di Southgate in finale con uno scommettitore su 2 che aveva puntato sul successo tricolore e altrettanti che hanno giocato sulla vittoria ai rigori. Il risultato più giocato, spiega agipronews, è stato il 2-1 in favore di Immobile e compagni con il 20% a predire proprio la rete dell’attaccante biancoceleste, rimasto però a secco nella finalissima concludendo il proprio Europeo con 2 reti all’attivo. Mattatore per quanto riguarda il capocannoniere, invece, è stato Lukaku con il 25% a puntare sull’interista mentre il 20% ha optato per Kane e il 10% su Cristiano Ronaldo, vincitore poi del titolo. Grande fiducia nell’Italia, poi, anche per quanto riguarda il miglior giocatore di Euro 2020 con il 15% delle giocate che si sono concentrate su Jorginho e Donnarumma - capace di conquistare il riconoscimento - mentre il giocatore con più preferenze (25%) è stato Sterling.