La notte dell’11 luglio 2021 sembra ormai un lontano ricordo per l’Italia: la Nazionale Azzurra ha fallito la qualificazione al Mondiale in Qatar e, da domani al Maradona di Napoli, si rituffa nella manifestazione continentale per difendere il titolo conquistato a Wembley. Il destino ha voluto mettere di fronte agli uomini di Mancini proprio l’Inghilterra, sconfitta due anni fa in finale, e desiderosa di prendersi una rivincita contro una formazione battuta solo una volta in sfide ufficiali, peraltro nel lontano 1977. Gli esperti, stavolta, vedono avanti i sudditi di Sua Maestà nella prima gara delle qualificazioni europee vincenti a 2,55 contro il 2,90 dell’Italia mentre si sale a 3,15 per il pareggio. L’Under, in quota a 1,60 e uscito nelle cinque sfide più recenti, si fa preferire all’Over offerto a 2,20. Partendo da una partita con poche reti un classico 2-0 si gioca a 14 per gli Azzurri mentre lo stesso risultato esatto ma in favore dell’Inghilterra pagherebbe 12 volte la posta. Se un goal da fuori area, arma da non sottovalutare visti i protagonisti in campo, è data a 4,00 si scende fino a 3,00 per un calcio di rigore. Il pericolo maggiore per Donnarumma e compagni arriverà, neanche a dirlo, da Harry Kane, capitano e leader della formazione di Southgate, che però all’Italia, in quattro sfide, non ha mai segnato. Una macchia da cancellare per chi, con la maglia dei Tre Leoni, ha realizzato 53 gol in 80 partite. Il bomber di Londra che infrange il tabù italiano, magari con un gol di testa, specialità della casa, si gioca a 5,00. Mancini, dal canto suo, non avendo a disposizione né Ciro Immobile né Giacomo Raspadori, che ha deciso l’ultima sfida in Nations League con i britannici, spera che l’ultimo arrivato Mateo Retegui possa lasciare subito il segno. L’attaccante del Tigre in gol all’esordio con l’Italia è offerto a 3,75.