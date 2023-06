Stasera, alle ore 20.45, riprenderanno ufficialmente le qualificazioni ai prossimi Europei. In calendario la bellezza di 11 partite: protagoniste pure la Francia a Gibilterra senza il milanista Maignan e l'Inghilterra a Malta. Gli inglesi in particolare, sono inseriti nello stesso gruppo dell'Italia, ossia il C: Kane e compagni sono attualmente in testa a quota 6 punti, inseguono i campioni in carica a quota 3. Il ct Azzurro Roberto Mancini osserverà da vicino pure Macedonia del Nord-Ucraina, altre avversarie della nostra Nazionale.