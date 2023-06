Tra sei giorni inizieranno gli Europei Under 21 che si giocheranno in Romania e in Georgia. Proprio la Georgia dovrà rinunciare alla sua stella, Khvicha Kvaratskhelia, convocato per la competizione ma lui stesso dal ritiro della nazionale maggiore ha annunciato la sua assenza:



"Dopo la stagione calcistica più lunga per me, è difficile giocare di nuovo una competizione così importante in così poco tempo. Ecco perché voglio che i miei tifosi conoscano la mia posizione. Nonostante il mio desiderio, dopo una stagione difficile, sarò il primo tifoso per il campionato europeo under 21. Ora sono pienamente concentrato sulle prossime partite della nazionale georgiana contro Cipro e Scozia. Vorrei augurare buona fortuna a tutti, ai miei compagni, a tutta la squadra, staff allenatori e Georgia per gli Europei under 21". Kvara, così, dopo un periodo di riposo potrà unirsi al Napoli già dal primo ritiro di Dimaro.