Euro 2024: un mese al via: Azzurri favoritissimi con l’Albania

36 minuti fa



Il conto alla rovescia è iniziato per l’Italia. Tra un mese esatto, infatti, gli Azzurri di Luciano Spalletti faranno il loro esordio in Germania, contro l’Albania, agli Europei 2024. Un esordio storico perché la Nazionale, per la prima volta nella storia, giocherà la manifestazione continentale da campione in carica dopo il trionfo di 3 anni fa a Wembley contro l’Inghilterra: nel 1972, infatti, l’Italia non poté difendere il titolo conquistato a Roma nel 1968 poiché non si qualificò alla manifestazione disputata in Belgio. Gli esperti ritengono che si tratterà di un esordio vincente poiché la vittoria contro l’Albania è offerta a bassa quota, 1,36, contro il 9,00 degli uomini di Silvinho mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Gli Azzurri possono contare su due fattori storici nella gara contro le Aquile: l’aver sempre vinto nei quattro precedenti diretti ed esser usciti sconfitti solo una volta nella gara inaugurale degli Europei. In dieci partecipazioni alla manifestazione continentale, infatti, la Nazionale italiana ha un bilancio di 4 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, nel 2008 contro l’Olanda. Inoltre due dei quattro successi sono arrivati nel 2016 e 2021: insomma Spalletti e i suoi ragazzi vanno a caccia di un prestigioso tris. Gigio Donnarumma, o chi difenderà i pali azzurri, ha molte chance di esordire con un prestigioso clean sheet visto che, nei quattro precedenti, l’Albania ha segnato solo una volta: vedere i rossoneri non andare in gol è ipotesi offerta a 1,62. Se una Combo No Goal + Under 2,5 appare molto probabile a 1,98, ecco che un risultato esatto di 2-0 a favore dell’Italia si gioca a 5,50. Il conto alla rovescia è iniziato, manca un mese all’esordio degli Azzurri a Euro 2024: un esordio che ha tutte le carte in regola per essere vincente.