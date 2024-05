Euro 2024, un mese al via: quote da impresa per il bis dell'Italia, la coppia Francia-Inghilterra comanda i pronostici

Prosegue il countdown a Euro 2024. Domani mancherà un mese al calcio d'inizio e Spalletti sta sciogliendo gli ultimi dubbi sui convocati, già scelti "per l'80%". Non sarà facile per gli azzurri confermare il titolo del 2020, come dimostrano le quote, dove l'Italia è sesta tra le possibili vincitrici, in lavagna a 15 e alla pari del Belgio. Offerta a 9 la coppia iberica Spagna-Portogallo, mentre si scende a 7 per la Germania, che ospiterà il torneo. I favori dei bookie sono per Francia e Inghilterra, entrambe date a 4,20.



Fondamentale sarà iniziare col piede giusto nella gara d'esordio contro l'Albania. Nelle previsioni degli esperti si gioca a 1,35 il successo dell'Italia, in netto vantaggio rispetto all'8 degli avversari, alla seconda partecipazione nella loro storia; l'ipotesi pareggio, invece, viaggia a 4,40. Per quanto riguarda la possibile vittoria del girone, però, l'Italia insegue a 2,95 la Spagna, che comanda in quota a 1,78; più indietro la Croazia, proposta a 5,40, e l'Albania, lontanissima a 26.