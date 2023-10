. Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 e di conseguenzaNella giornata di oggi, a Nyon, verrà data l’ormai scontata ufficialità dell’assegnazione del torneo continentale al nostro Paese. La candidatura, presentata congiuntamente alla Turchia, è l’unica presente sui tavoli del Comitato Esecutivo della UEFA che quindi non avrà altra scelta se non quella di premiare gli sforzi posti in essere dalle due Federazioni.Riavvolgiamo il nastro. Lo scorso 12 aprile,Ergo, allo stato attuale dei fatti, i seguenti stadi: San Nicola, Dall’Ara, Unipol Domus, Artemio Franchi, Marassi, San Siro, Maradona, Olimpico, Allianz Stadium e Bentegodi.Ma perché?(più una di riserva)., membro del Consiglio della UEFA: “. È un accordo preso in sede Uefa dalle federazioni italiana e turca, anche se non c’è ancora una scelta definitiva sulle cinque città.. Vedremo quali saranno le cinque finaliste”. Tempo, dunque, sino al 2026 per presentare la lista delle cinque sedi che ospiteranno i campionati Europei del 2032.Christillin ha evidenziato il nodo riguardante il nostro Paese.L’Italia ha gli stadi più vecchi fra quelli in dotazione nei cinque maggiori campionati europei.per farci trovare pronti all'appuntamento fissato per il 2032. Ma, in questo momento, quali società hanno uno stadio di proprietà? Quali stanno lavorando per averne uno o per ristrutturare gli attuali impianti in gestione dal Comune? A che punto sono i lavori delle società designate che permetteranno alla FIGC, entro il 2026, di presentare la lista delle cinque sedi (più una) per il 2032?